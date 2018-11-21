Piti kebabı nasıl yapılır?

Kuzu etinin safran ve kuyruk yağı katılarak pişirilmesi ve nohutla harmanlanması esasına dayanan piti, yağ ile yumuşatılmış lavaşla birlikte yeniyor. Tabağın altına döşenen lavaşlar bu yemeği daha da doyurucu hale getiriyor.

Malzemeleri

1 kg kuşbaşı et

3 bardak haşlanmış nohut

4 adet yufka

2 yemek kaşığı tereyağı

3 bardak et suyu

Tuz-karabiber

Nohutları bir gece önceden ıslatın ve ertesi günü haşlayın. Yufkaları elinizle parçalayıp teflon tavada veya fırında kızartın. Fırında kızartacaksanız, 160 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve etleri ilave ederek kavurun.

Etler bıraktığı suyu çekince ve yumuşayınca, nohutu ekleyin. Tuz ve karabiberle baharatlandırın. Yaklaşık 3 bardak et suyu ilave edin ve yaklaşık 20 dakika tekrar pişirin.

Yufka ekmeklerinin üzerine et suyunun hepsini, eti ve nohutu süzerek yedirin. Üzerine etli nohutu koyun.

15-20 dakika daha 180 derecelik fırında pişirin. Yoğurt ve maydanozla süsleyin.

1-2 yemek kaşığı tereyağında nane ve pulbiber yakarak üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis edin.