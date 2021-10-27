Pişi Tarifi nasıl yapılır? Tam ölçülü Pişi Tarifi

Pişi ya da hamur kızartması, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı isimlerle karşımıza çıkıyor. Lezzetine doyum olmayan bir hamur işidir.

Malzemeler

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

½ paket yaş maya(21 gram)

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı ayçiçek yağı (kızartmak için)

Yapılışı

Ilık su içerisinde 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1/2 paket yaş mayayı çözdürün ve 15 dakika dinlendirin. Kap içerisinde 3 su bardağı un, tuz ve mayalı karışımı karıştırın. 15 dakika kadar çeke çeke yoğurun ve üzerini örtüp oda ısısında bir saat kadar mayalayın. Mayalanmış hamuru merdane ile açın bıçak veya bardak ile keserek şekillendirebilirsiniz. Kestiğiniz hamurları 15 dakika ikinci defa mayalayın ve sıcak sıvı yağda önlü arkalı kızartın. Afiyet olsun.