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Pirinç yatak başlıkları tekrar moda oldu

Pirinç ve demir yatak başlıkları Batı’dan ülkemize Osmanlı devrinde girmişti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:21
Pirinç yatak başlıkları tekrar moda oldu

Eskinin “tahta kurusu” haşeresine karşı tedbir olarak geliştirilen pirinç yatak başlıkları son zamanlarda tekrar moda oldu.

Pirinç ve demir yatak başlıkları Batı’dan ülkemize Osmanlı devrinde girmişti. Aslı İngiliz.. İlk yapıldıkları tarih 1840’lara kadar uzanır. Bu dönemdeki yataklar elle demir dövülerek yapılırmış. Sanayi Devrimi’nin ardından daha çok sayıda imal edilmeye başlanmış. 1880’lerde neredeyse her İngiliz evinde bu tür yataklardan iki veya üç adet bulunuyormuş. Ardından modası bize kadar ulaşmış. Önce İstanbul, Beyrut, Mısır ekâbiri kullanmaya başlamış. Ardından Anadolu. 1860-1930 yılları arasında yaşamış olsaydınız, kimbilir belki sizin evinizde de bu tarz bir yatak olurdu.

Pirinç yatak sadece İngiltere’de değil, Afrika, Hindistan gibi uzakta olan ve Britanya imparatorluğu’na ait her kolonide bulunmaktaydı. Yataklar İngiltere’de üretilip gemilerle uzak kolonilere götürülüyordu. Olayın komik yanı, bu yataklar güzellikleri ve görkemleri için değil, pratik sebeplerden dolayı satın alınıyorlardı. İngiltere ve Avrupa, yüzyıllarca tahta kurularından çok çekti. Bu böcekler hastalık taşıyor ve bulaştırıyorlardı. Böcekler tahta yataklarda yaşadıkları için pirinç yataklar daha sağlıklı olarak kabul edildi.

Demirden yapılan daha basit yataklar ise pirinç çubuklarla süslendi.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:21
  1. İstanbul
  2. pirinç
  3. pirinç yatak başlığı

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