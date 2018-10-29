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Pirinç suyunun cilde yararları

Pirinç suyu son zamanlarda cilt için kullanılmaya başlandı. Suyu ile maske yapılmakta. Peki cilde faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

29 Ekim 2018 Pazartesi 22:56
Pirinç suyunun cilde yararları

NEDEN FAYDALI?

Pirinç suyu, doğu tıbbında cildin esnek olmasını, akneden ve tahrişten arınmasını ve genç görünmesini, saçların kepekten arınmasını, güçlenmesini ve parlamasını sağlamak için kullanılmış. Japonya’da kadın pirinç çiftçilerinin beyaz pirinçlerin temizlenmesi için kullanılan suda yıkanmaları günümüzde de sır değil. B vitamini ve amino asitler açısından çok zengin olan pirinç suyu, cilt ve saç güzelliği için önemli bir kaynak. China Daily gazetesinde yayınlanan bir makaleye göre Japon kadınları saçlarını parlak ve güçlü tutmak için pirinç suyuyla yıkıyor. Pirinç suyunda bulunan ve inositol olarak adlandırılan bir madde, saçların esnekliğini iyileştirmede ve hasar görmüş saçları iyileştirmede yararlı. Pirinç suyu aynı zamanda Hint antik tıbbı Ayurveda’da ciltteki iltihabı tedavi etmek için de kullanılıyor.

NASIL KULLANILIR?

Yüzünüzü yıkamak veya saçınızı durulamak amacıyla kullanabilirsiniz, çünkü pirinç suyu saçı güçlendiren ve cildi yenileyen besinler içeriyor. Birçok üründen farklı olarak cildinize ve saçınıza bakım yapmanın kolay ve doğal bir yolu.

HAŞLANMIŞ PİRİNÇ SUYU

1 bardak pirinci 3 bardak suda kaynatın ve soğumaya bırakın. Bu su yüksek oranda besin konsantrasyonuna sahip. Birkaç çorba kaşığı haşlanmış pirinç suyunu 1 bardak su ile seyreltin. Yüzünüzü yıkamak ya da saçınızı durulamak için kullanın. Kalan konsantreyi buzdolabında bir hafta boyunca kapalı bir kapta saklayın.

SUDA BEKLETİLMİŞ PİRİNÇ

Eğer pirinç suyunu daha çabuk hazırlamak istiyorsanız 1/2 fincan pirinci 2 bardak suda bekletin. Pirinci süzün ve kalan suyu aynı amaçla kullanın.

ANTİOKSİDAN VE NEM MASKESİ

Antioksidanlar açısından zengin olan bu maske cildin nem oranını artırıyor. Koyu lekelerin ve akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.


MALZEMELER

• 1 bardak su
• 1 çorba kaşığı bal
• 3 çorba kaşığı pirinç
• 1 çorba kaşığı süt

HAZIRLANIŞI

Üç çorba kaşığı pirinci 1 bardak suda 3 dakika boyunca kaynatın. Soğuduktan sonra pirinçleri süzün. Haşlanmış pirince bal ve süt ekleyin. Koyu bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Maskeyi yüzünüze sürün. 15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Bu mas

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 22:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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