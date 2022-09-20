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Kadın - Aile Pırıl pırıl parlayan duşakabinler için bunu yapın!
Kadın - Aile

Pırıl pırıl parlayan duşakabinler için bunu yapın!

Temizlik bir çoğumuzun en hassas olduğu noktalardan biri. Söz konusu temizlik ise saatlerini harcayanlar bile var. Özellikle en inatçı lekelerin olduğu banyodaki duşakabinler temizlenmesi en zor olan alanlardan biridir. Ne kadar ovalasam da temiz olmuyor dediğiniz duşakabinler için bir de bunu deneyin.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 15:25:00 -
Pırıl pırıl parlayan duşakabinler için bunu yapın!

Temizlik bir çoğumuzun en hassas olduğu noktalardan biri. Söz konusu temizlik ise saatlerini harcayanlar bile var. Özellikle en inatçı lekelerin olduğu banyodaki duşakabinler temizlenmesi en zor olan alanlardan biridir. Ne kadar ovalasam da temiz olmuyor dediğiniz duşakabinler için bir de bunu deneyin.

Temizlik deyince birçoğumuzun aklına çamaşır suyu gibi kimyasallar gelir. Çamaşır suyu, tuz ruhu ve benzeri kimyasal maddelerin solunması banyo gibi kapalı ve küçük alanlarda insan sağlığını tehdit edebilir.

Tüm su lekelerinin üzerine gelecek şekilde döktüğünüz kireç sökücüyü 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Geniş yüzeylerde kireç sökücü döktüğünüz yüzeyleri bulaşık süngeri kullanarak ovalamanız, ardından su ile durulayıp kurulamanız banyonuzu ilk günkü haline döndürür. Duşakabinin kenarları için ise aynı yöntemi diş fırçası kullanarak uygulayabilirsiniz. Çok sert davranmaya özen göstermeniz bu noktada önemli. Çünkü çerçeveler yapısı nedeniyle aşınmaya daha elverişlidir.

Kimyasal ürünler dışında alternatif arayanlara ise su ve karbonat karşımını önerebiliriz. Beyaz sirke içerisine ekleyeceğiniz karbonatla bir karışım hazırlayabilirsiniz. Sprey başlığı olan boş bir şişeye bu karışımı doldurarak duşakabinin üzerine püskürtün. Ardından 15-20 dakika lekelere nüfuz etmesini bekleyin ve bir bulaşık süngeri ile ovalayın. Son olarak suyla durulayıp kurulayın ve parıl parıl banyonuzun tadını çıkarın.

Temizleme işlemleri için evinizde bulunun ürünleri kullanmayı seviyorsanız, karbonatla sirke bu konuda oldukça etkili bir takım oluşturarak duşa kabin temizliği sırasında size oldukça iyi bir sonuç verecektir. Fiberglas (halk arasında plastik duşa kabin) yüzeylerini hazırlayacağınız bu karışım yardımı ile temizleyebilirsiniz.
Biraz kabartma tozu karışımıyla duşa kabinin yüzeylerini güzel bir şekilde temizleyerek inatçı sabun lekelerinden bu sayede kurtulun.
Kabartma tozuyla temizleme işleminiz bittikten sonra, bir miktar sirkeyle duşa kabinin yüzeylerini bir süre temizlemeye devam edin.
Bu işlemler sırasında Sirke kullanmak kir tabakası altındaki köpükleşmeyi almada size epey yardımcı olur.

 

 


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