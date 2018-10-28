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Pırasa yüksek tansiyonu düşürüyor

Sarımsak ve soğanla yakın akraba olan pırasa “allium” ailesindendir.

28 Ekim 2018 Pazar 20:15
Pırasa yüksek tansiyonu düşürüyor

Pırasa, pek çok kişi için “olmasa aramam” kategorisinde bulunmasına mukabil, uzmanların sağlığa faydaları sebebiyle daha sık tüketilmesini tavsiye ettiği gıdalar arasında yer alıyor.

Pırasa Yüksek Tansiyonu Düşürüyor

1 adet bütün pırasa sadece 50 kaloridir. Zengin bir lif kaynağı olmasından dolayı sindirim sistemi için oldukça faydalıdır.

Pırasa içerisinde yüksek oranda sodyum olması belki tek dezavantajı. Bu sebeple pırasa yemekleri tuz yerine limonla tüketilmelidir.

Pırasanın Faydaları Nelerdir?

Damarlar: Damarları koruduğu pek çok çalışma ile belgelenen “kaempferol” adlı flavonid maddesi pırasada bol miktarda vardır. Bu bileşen, damarları aktif oksijen moleküllerine ve damarlara zarar veren diğer faktörlere karşı korumaktadır. Bazı çalışmalarda ise “kaempferol” adlı maddenin nitrik oksit üretimini arttırarak damarları rahatlattığına dair sonuçlar vardır. İşte bu yüzden pırasa yüksek tansiyonu düşürüyor.

Folat: Pırasa, bio-aktif bir folat olan “5-methyltetrahydrofolate” maddesini içerir. Özellikle hamilelik döneminde önem kazanan bir vitamin olmasının yanında folat, kalp ve damar hastalıklarına sebep olan “homosistein” adlı amino asidin seviyesinin düşmesini sağlamaktadır. Bu özelliği ile de pırasa yüksek tansiyonu düşürüyor.

Antioksidan: Pırasa, güçlü bir antioksidan olan “polifenoller” bakımından zengindir. Bu antioksidanlar serbest radikallere karşı vücudumuzu korumaktadır.

Vitamin ve Mineraller: A, B6, C ve K vitaminleri ile manganez ve demir bakımından zengin olan pırasa kemik ve doku gelişimine katkıda bulunur.

Kemik Sağlığı: Kemik sağlığının korunmasında ve kan akışının düzenlenmesinde önemli rolleri bulunan K vitamini pırasada bolca bulunmaktadır.

Günlük 100 gram pırasa K vitamini günlük ihtiyacının yarısını karşılamaya yetmektedir. K vitamini ayrıca kemik sağlığı için çok önemli olan “osteocalcin” adlı proteini aktive etmektedir.

Göz Sağlığı: Pırasada bulunan “lutein ve zeaxanthin” adlı bileşimler göz hücrelerini oksidadif strese karşı korumaktadır.

Ayrıca 100 gram çiğ pırasa 88.1 mg omega 3 ve 59.6 mg omega 6 yağ asidi içermektedir.

Pırasa Nasıl Seçilir, Taze Pırasa Nasıl Olmalıdır?

İyi bir pırasa koyu yeşil yapraklara ve beyaz bir alt kısma sahiptir. Dış kısmındaki yapraklarında veya beyaz kısmında çürüme, sarılaşma ve çatlak olmamalıdır.

Pırasa yılın her ayında satılır ancak en iyi pırasa dönemi sonbahardan ilkbahar aylarının başına kadar olan dönemdir.

Salata soğan yerine

Taze pırasa buzdolabında ve yıkanmadan saklanmalıdır. Bu şekilde saklanırsa tazeliğini 10 gün kadar.

Lezzetine rağmen kokusundan dolayı salatasında soğan bulundurmayanlara da bir tavsiyemiz var. İnce pırasa saplarını ince ince kıyıp salatanıza katın, aynen taze soğan tadı alacaksınız. Üstelik bir koku derdiniz de olmayacak!

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:15
  1. pırasa
  2. pırasanın faydaları

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