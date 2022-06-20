Pınar Gültekin davasında karar ne oldu? Cemal Metin Avcı ne kadar ceza aldı?
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davada son dakika karar çıktı! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haksız tahrikle 23 yıla indirildi.Kardeşi Mertcan Avcı'ya ise beraat verildi.
Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasının 13'üncü duruşmasında karar çıktı. Katil Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürüldü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.