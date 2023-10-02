Pilav saç döker mi? Canan Karatay haklı mı? Ağzınıza sürmeyin: Muhteşem tüyolar ilan ediyoruz

Pilav saç döker mi sorusu Canan Karatay'ın son çıkışıyla birlikte gündem oldu. Ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay, pirinç pilavının yoğun karbondihidrat içeriği nedeniyle saç dökülmesine neden olduğunu ileri sürdü.

PİLAV SAÇ DÖKER Mİ? UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar pilavın direkt saç döken bir gıda olmadığını söylüyor. Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Arslanoğlu, "Pirinç pilavı saç dökülmesine neden olan bir yiyecek değildir. Saç dökülmesi genellikle genetik faktörler, hormonal değişiklikler, sağlık sorunları, beslenme eksiklikleri veya stres gibi birçok faktörün bir sonucu olarak ortaya çıkar. Beslenme düzeninizdeki belirli besin maddelerini eksik almak saç sağlığınızı etkileyebilir, ancak pilav yemenin doğrudan saç dökülmesiyle ilişkilendirilmesi pek mümkün değildir." dedi.

Arslanoğlu konuyla ilgili olarak, "Saç sağlığını korumak ve saç dökülmesini en aza indirmek için dengeli bir beslenme düzeni benimsemek, yeterli protein, vitamin ve mineral alımına özen göstermek önemlidir. Ayrıca, saç sağlığını desteklemek için uygun saç bakımını da uygulamak faydalı olabilir." ifadelerini kullandı.

CANAN KARATAY NE DİYOR?

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamada, pilavın yüksek oranda karbonhidrat içerdiğini ve bu durumun saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Karatay, "Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü pilavın içinde çok fazla karbonhidrat var. Karbonhidratlar kan şekerini aniden yükseltiyor ve bu da saç köklerini zayıflatıyor. Saç kökleri zayıflayınca da saç dökülmesi kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

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Karatay, erkeklerin saç dökülmesini önlemek için pilav tüketimini azaltmaları gerektiğini belirterek, "Pilava alternatif olarak bulgur, kinoa, karabuğday gibi tahılları tercih edebilirler. Ayrıca, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar tüketerek saç sağlığını destekleyebilirler." dedi.

Uzmanlar, aşırı pilav tüketiminin sağlığa zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Pilavın yüksek oranda karbonhidrat içerdiğini ve bu durumun kilo alımına, diyabet, kalp hastalığı ve felç gibi kronik hastalıklara yol açabileceğini söylüyorlar.

Uzmanlar, pilav tüketimini sınırlandırmanın ve daha sağlıklı alternatifler tercih etmenin önemini vurguluyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Saç dökülmesine neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Saç dökülmesi, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilir. İşte saç dökülmesine neden olan yaygın faktörlerden bazıları:

Genetik Faktörler (Ailesel Saç Dökülmesi):

Ailesel saç dökülmesi, genetik yatkınlık nedeniyle ortaya çıkan en yaygın saç dökülme türüdür. Babadan veya anneden geçebilir.

Hormonal Değişiklikler:

Hormonal değişiklikler, hormonal dengesizlikler, gebelik, menopoz, tiroid problemleri gibi durumlar saç dökülmesine neden olabilir.

Saç Bakımı ve Saç Ürünleri:

Yanlış saç bakımı, aşırı saç kurutma, düzenli olarak saçı sıkıca çekmek (örneğin, sıkı at kuyruğu yapmak) saçın zayıflamasına ve dökülmesine yol açabilir.

Beslenme Eksiklikleri:

Yetersiz protein alımı, demir eksikliği, çinko eksikliği gibi beslenme eksiklikleri saç sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Stres:

Kronik stres, saç dökülmesine neden olabilir. Stres hormonları saç foliküllerini etkileyebilir.

İlaçlar:

Bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilir. Bu ilaçlar arasında kemoterapi ilaçları, antidepresanlar ve tiroid ilaçları bulunabilir.

Saç Hastalıkları:

Saç derisi hastalıkları veya saç folikülü enfeksiyonları saç dökülmesine yol açabilir.

Otomatik İmmün Hastalıklar:

Alopesi gibi otoimmün hastalıklar, vücudun kendi saç foliküllerini hedef aldığı durumlardır.

Saç Tarzları:

Sıkı saç örgüleri veya aşırı sıkı saç bağları gibi saç tarzları saçı zayıflatarak dökülmesine yol açabilir.

Yaşlanma:

Yaşlanma süreciyle birlikte saç dökülmesi doğal olarak artabilir. (Sonhaberler.com)