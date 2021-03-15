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Aktüel Pikap ile otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Pikap ile otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

Bartın'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 16:17:00 -
Pikap ile otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

Tayfun S. (30) idaresindeki 74 AY 474 plakalı pikap, Ağdacı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Zeki K'nin (58) kullandığı 74 AP 266 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Fatma Acar (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Acar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Zeki K'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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