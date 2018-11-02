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Phillip Cocu' için sürpriz iddia!

Cocu'nun ismi Meksika Milli Takımı ile anılmaya başladı.

02 Kasım 2018 Cuma 20:05
Phillip Cocu' için sürpriz iddia!

Fenerbahçe'de görevine son verilen Phillip Cocu için Meksika'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ESPN yazarlarından Rafael Ramos, Meksika Milli Takımı'nın yeni bir teknik direktör arayışında olduğunu ve Cocu'nun da ideal bir isim olduğunu belirtti.

PSV Eindhoven'da Hirving Lozano ile birlikte çalışan Cocu'nun, genç oyuncunun performansını üst seviyeye çıkardığı ve kendisiyle en iyi çalışacak isim olarak görüldüğü için aday olarak görüldüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Cocu'nun ismi, Feyenoord ile de anılmıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:05
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