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Phillip Cocu, Benfica maçının 11'ini belirledi!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Cocu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçları öncesinde kafasındaki kadroyu belirledi. Öte yandan Fenerbahçe'ye İspanyol golcüsü Roberto Soldado'dan müjdeli haber geldi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:38
Phillip Cocu, Benfica maçının 11'ini belirledi!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçları öncesinde kafasındaki kadroyu belirledi.

Hollandalı teknik adam, bugün yapılan çalışmada iki 11 çıkardı. As takımda Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuliano, Alper, Valbuena ve Ayew'i oynatan Cocu, oyuncuları çevresine toplayarak uyarılarda bulundu.

Cocu'nun kafasındaki şablonu Cagliari ile oynanacak maçta deneyecek ve gelecek hafta Portekiz'de kadro son halini alacak.

SOLDADO İDMANDA

Fenerbahçe'ye İstanbulspor maçında sakatlanan Soldado'dan sevindirici haber geldi.

Sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiği açıklanan İspanyol golcü bir süredir takımdan ayrı çalışıyordu. Soldado, bugün yapılan akşam idmanında takımla çalışmalara başladı.

Sol elinde özel bir atel ile idmana katılan Soldado'nun Benfica maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edilirken; Skorer'in edindiği bilgiye göre; Portekiz'de oynanacak ilk maçta ileri uç bölgesinde Andre Ayew görev yapacak.

İspanyol golcünün fiziksel eksiklerini kapattıktan sonra Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına yetişebileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:38
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