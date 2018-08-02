Philip Cocu'nun yeni yardımcısı Erwin Koeman

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının yardımcı antrenörlüğüne Hollandalı Erwin Koeman'ı getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman, futbol A takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak." denildi.

Futbolculuk yıllarında Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımlarının ve Hollanda Milli Takımı'nın formasını giymiş olan Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Erwin Koeman'ın ekibine katılmasıyla ilgili olarak, "Çok mutluyum. Erwin tecrübesi ile takımımıza ve oyuncularımızın kişisel gelişimine büyük katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA