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Philip Cocu iddialı konuştu: Baştan aşağı değiştireceğim!

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin büyük bir değişim içinde olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:35
Philip Cocu iddialı konuştu: Baştan aşağı değiştireceğim!

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Philip Cocu, Milliyet gaztesine bir röportaj verdi. Cocu, kulüp olarak büyük bir değişim içinde olduklarını belirterek önemli açıklamalar yaptı.

Cocu'nun açıklamalarının bir kısmı şu şekilde:

"Özellikle Benfica maçları kulüp olarak nasıl bir adım atmamız gerektiğini gösterdi açık bir şekilde. Şampiyonlar Ligi seviyesine geri dönebilmek için neler yapmamız gerektiğini gayet iyi gördük. İki maçı da analiz ederseniz, iki takım arasında çok büyük bir fark görmedik. İki maç da birbirine yakın geçti. Küçük farklar vardı takımlar arasında. Ama böyle iki büyük takımın karşılaşmalarında detaylar belirleyici olur. Dediğim gibi çok da büyük adımlar atmamız gerekmiyor, belki küçük, ufak adımlarla o seviyeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu kulüp Şampiyonlar Ligi seviyesine dönüşünü sağlayacaktır."

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞIYORUZ"

Cocu, Fenerbahçe'nin 11 yıldır Devler Ligi'ne gidememesi hakkında ise, "Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynarız, neler yaparız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı düşünmeden önce temel hedefimize konsantre olmamız gerekiyor şu anda. Burada yeniden yapılanmayı halletmemiz gerekiyor. Takımımız içinde bu yeniden yapılanmayı doğru bir biçimde halletmemiz gerekiyor. Bu konu en üstten başlar altyapıya kadar gider. Gerçekten çok büyük bir değişim var şu an takım içerisinde. Önce bu inşayı doğru biçimde yapmamız gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi'ne giriş şeklimizin nasıl olacağını düşünmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın en kolay yolu, direkt yolu, önümüzdeki en büyük imkan ligi şampiyon tamamlamak. Bizim için büyük hedef şampiyonluk şu anda. İlk adım da bu olacak Şampiyonlar Ligi için. Az önce de dediğim gibi büyük bir de ğişimin ortasındayız şu anda. Tecrübelerimiz var, fikirlerimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde iyi işleri nasıl yapabileceğimizle ilgili kafamda net her şey. Şu anda bunu düşünecek zamanımız yok, odak noktamız başka. Şampiyonlar Ligi gelecekte düşüneceğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:35
  1. Fenerbahçe
  2. Philip Cocu
  3. Teknik direktör
  4. iddialı açıklama
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