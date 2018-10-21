Ph değeri yüksek su için



Gün içinde içilen çay ve kahveden alınan suyun yeterli olacağı düşünülerek, suyun vücuda olan olumlu etkisi göz ardı ediliyor.

Sürekli bir şişe su bulundurun ve gün içinde yudum yudum için. Böylece farkında olmadan gün içinde 1.5-2 litre su içmiş olursunuz. Sabah kalkar kalkmaz ve gece yatmadan içilen bir bardak su, tokluk hissi açısından önemlidir. Sağlık için günde 2.5 litre su tüketmek gerekiyor.

Suyu alırken de ph değerine özellikle önem verin.

ph değeri nedir?

Ph değeri 8 ve yukarısı olan su en sağlıklı sudur. Bu su aynı zamanda alkali su demektir. Ph değeri yüksek olan su, öncelikle çağımızın ölümcül hastalığı olan kanser için engelleyici özelliktedir. Çoğu firma onun için ph değerini gözle görünmeyecek ölçüde küçük yazar.

Yüksek ph değeri olan suda ayrıca vücudumuzun ihtiyacı olan kalsiyum ve mineraller de bulunmaktadır. Bu sayede vücudumuzun mineral gereksinimi de karşılanmaktadır. Düşük ph’ya sahip su, neredeyse gazlı içeceklerden farksız.