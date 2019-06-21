0553 313 94 23

P&G'nin "Gençlik 100 Yaşında" projesinin kazananları belli oldu

Procter & Gamble Türkiye ile Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Gençlik 100 Yaşında" projesinin kazananları açıklandı. Kazanan 19 gence maddi destek sunularak, gelişimlerine katkıda bulunulacak

21 Haziran 2019 Cuma 15:25
P&G'nin "Gençlik 100 Yaşında" projesinin kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Procter & Gamble (P&G) Türkiye ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Gençlik 100 Yaşında" projesinin kazananları açıklandı. Kazanan 19 gence maddi destek sunularak, gelişimlerine katkıda bulunulacak.

P&G'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılı kapsamında TEV iş birliğiyle "Gençlik 100 Yaşında" projesini başlatan şirket, gençlere kendi hayat hikayelerini, hedeflerini ve planlarını paylaşmaları için davette bulunmuştu.

Gençlerin P&G'nin mobil gençlik platformu "Banabak" üzerinden yaptığı video başvurular tamamlanırken, TEV ve her biri kendi alanında örnek olmuş, oyuncu Serenay Sarıkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Dünya çapında ödüllü akıllı telefon uygulamasının danışmanı Duygu Kayaman ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Esra Battaloğlu gibi isimlerden oluşan 17 kişilik jüri ekibi, gençlerden gelen videoları izleyerek bilim, sosyal fayda, spor ve sanat alanlarında desteklenecek 19 genci belirledi.

Projenin kazananları düzenlenen ödül töreniyle açıklanırken, seçilen 19 gence maddi destek sunularak, gelişimlerine katkıda bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, söz konusu proje ile 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümünü gençlere destek vererek kutlamalarının önemli olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılını kutlarken, projemizle gençlerimize bir armağan vermek istedik. Çok kısa sürede yüzlerce başvuru oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimiz de bu işe gönül verdiler ve zaman ayırdılar. İnanıyorum ki bugün açıklanan 19 isim hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gençlere ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV olarak projenin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını aktararak, "Gençlerin, hayallerini korumak, gerçekleştirebilmeleri için elimizden gelen desteği vermek ve onların hayallerine bir nevi muhafızlık etmek için TEV ve P&G olarak ortak bir projede buluştuk. Kazanan arkadaşlarımızı kutluyorum, hayallerinin sınırlarını zorlayarak çok özel çalışmalarla başvuru yapan tüm gençleri de tebrik ediyorum. Hayal kurmaya ve hayallerinize sahip çıkmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, kazananların isim ve kategorileri şöyle;

KategoriAd Soyad
SanatRamazan Ülger
Ayşe Uluçay
Kerem Ciğerci
Nihal Çelik
SporŞeymanur Koca
Buse Tosun
Buse Başak Haney
Tahir Erdemir
İpek Öz
Bengisu Avcı
Boğaç Karatepe
Bilimİrfan Yusuf Baysal
Berfin Dağ
Gizem İncesu
Çınay Dilibal
Sosyal FaydaRuken Polat
Batuhan Demir
Elif Kain
Ferhat Babacan




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:25
  1. Gençlik 100 Yaşında
  2. P&G

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sobi: "Balık ölümleri mühendislik hatası"
    1. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    2. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    3. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    4. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    5. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    7. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    8. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    9. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    10. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    11. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    12. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    13. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    14. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    15. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    16. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    17. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    18. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    19. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    20. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    21. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    22. Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde..
    23. Terör propagandası yapan askerlere..
    24. "Lösemide çocuk yaş grubunda tedaviye..
    25. Ürdün halkı “Yüzyılın Anlaşması”..
    26. Karaman’da TOKİ’nin yaptığı 364 konut..
    27. Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım..
    28. Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla bir..
    29. Erbeyli şehitleri geçen bir asra..
    30. Trabzon’da dere yataklarında ev..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!