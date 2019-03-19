PFDK'dan o hakeme tarihi ceza!
Profesyonel Disiplin Kurulu, İzmir hakemlerinden Burak Gazi Ülker'e, yaptığı açıklamalar nedeniyle 80 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.19 Mart 2019 Salı 19:37
PFDK, İzmir bölgesi hakemlerinden Burak Gazi Ülker'e, "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle" 80 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK'nın açıklaması şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 19.03.2019 tarih ve 63 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
İzmir Bölgesel Hakemi BURAK GAZİ ÜLKER'in, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 80 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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