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PFDK’dan İ.M. Kayserispor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:16
PFDK’dan İ.M. Kayserispor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 14.02.2019 tarih ve 54 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.


Spor Toto Süper Ligin 21.haftasında geçen hafta oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe PFDK’dan ceza yağdı. Sarı-Kırmızılı kulübe Fenerbahçe maçında stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000 TL para cezası ve çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ise Kuzey Tribün Alt C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilek kapsamındaki kartlarına bloke edildi. Bloke edilen taraftarlar Pazar günü oynanacak olan Göztepe A.Ş maçında tribündeki yerlerini alamayacaklar.


PFDK tarafından yapılan açıklamada, “ İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, 08.02.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına veaynı müsabakada İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:16
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