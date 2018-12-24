'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...

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Canlı yayında yaptığı ‘pezevenk’ açıklamasıyla adı ‘Pezevenk Müjdat’a çıkan Müjdat Gezen hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Müjdat Gezen, hayat hikayesini anlattığı kitabında, şarkıcıSeren Serengil’in babası oyuncu Öztürk Serengil'in 16 yaşındaki asistanına aşık olduğunu ve ona derin bir ilgi beslediğini belirtmesi, Gezen’in ‘sübyancı’ olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

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“Öztürk Serengil'in 16-17 yaşındaki asistanıyla dünyam değişti”

CHP'nin yayın organı darbe çığırtkanı Halk TV'nin yayınlarında millete hak, hukuk ve adalet konusunda ahkâm kesen Gezen'in bir ahlak zaafı daha ortaya çıktı. Evli olmasına rağmen ahlaksızlık peşinde koşan Müjdat Gezen'in söz konusu kitapta ‘‘Öztürk Serengil'in 16-17 yaşındaki asistanıyla dünyam değişti. Ama eşim son derece onurlu bir kadındı. Bu ilişkiyi hazmedemedi. Ayrıldık’’ diye kaleme aldığı olaydaki 16 yaşındaki asistanın, Öztürk Serengil'in teyzesinin torunu olduğu sonradan anlaşılmıştı.

Bugün 16 yaşındaki iki gencin evlenmesi kanunlarla yasaklanıp uygulayanlara hapis cezası verilirken Müjdat Gezen'in yaşça kendisinden oldukça küçük 16-17 yaşındaki bir kıza sarkıntılık yapması laikçi ve kemalist medyada gündeme dahi getirilmedi.

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'Pezevenk' Müjdat’ın ilk ahlaksızlığı değil

Müjdat Gezen yine aynı kitapta, daha önce birlikte olduğu kadınları, isimlerinin baş harfleriyle anlatarak açıklamıştı. Gezen kitabında, burada söz konusu isimlerin şu an evli ve çoluk çocuk sahibi olmalarına ve bu açıklamalar sonucu aile yaşantılarına büyük bir darbe vuracağını hiç düşünmeden pervasızca itiraflarda bulunmuştu. Gezen’in bu davranışları, Türki aile yapısını temelinden sarsmaya yönelik hareketler olarak değerlendirilmişti.

İşte 'Pezevenk' Müjdat’ın kitabında şifreli olarak anlattığı gerçek isimler

P.S (Suna Pekuysal): Müjdat Gezen kitabının bir bölümünde, ‘‘P.S ile flört ediyordum. Çok ünlüydü. Askere gittiğimde P.S ile olan ilişkim de devam ediyordu.’’

G.A (Ayşen Gruda): “G.A ile nişan yapmaya karar verdim. Nişanlandık. Tekrar asker ocağına döndüm. Çok kısa süre sonra bizimkinin ünlü oyunculardan G.Y. ile evlendiğini öğrendim. Attım yüzüğü. Hatta, evlendiği adam yıllar sonra G.A'yı mahkemeye verdi ve ben G.A aleyhine tanıklık yaptım.”

Canlı yayında evli kadına terbiyesizlik yaptı!

'Pezevenk Müjdat' lakaplı Gezen, yine Halk TV’de yayınlanan programda, Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Galatasaray'a ait olan Suada bizim" açıklamaları üzerine canlı yayına telefonla bağlanarak ağıza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Gezen'in evli ve çocuk sahibi müslüman bir kadına ahlaksızca kullandığı ifadeleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

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2. Abdülhamit’in torunu Müjdat Gezen’i affetmedi

Söz konusu programın konuklarından Yılmaz Özdil, telefonla bağlanan Müjdat Gezen'e; "Bir tane sultan var bugün Sultan Abdülhamid'in torunu. Onun aslında bir dükkanı varmış ben bugün öğrendim. Sana oradan bir saltanat fesi alıp Uğur'la (Uğur Dündar) ziyarete geleceğiz. " demişti.

İkili arasındaki ahlaksız muhabbet ise, sonrasında şöyle gelişmişti;

Müjdat Gezen: Bekliyorum. Ayrıca Yılmaz ben kadını beğendim yahu.

Yılmaz Özdil: Ada'yı veresin mi geldi abi?

Müjdat Gezen: Ada'yı değil ama neyse sonra konuşuruz.

Ahlaksızlığın kitabını yazdı

‘Halk Arenası’ adlı halk karşıtı programda Müslüman Türk milletinin kutsal bildiği tüm değerlere hakaret eden ve ahlak bekçisi kesilen Müjdat Gezen, skandallarıyla dur durak bilmiyor.

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