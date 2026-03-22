Pezeşkiyan’dan Trump’ın "İran’ı haritadan silme" açıklamasına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran'ı haritadan silme" yönündeki iddiasını bir "yanılsama" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, bu tür tehditlerin İran halkını daha çok birleştirdiğini ve saldırganlara sahada "perişan edici" cevap vereceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı "İran’ı haritadan sildik" açıklamasına X platformu üzerinden yanıt verdi. Pezeşkiyan, bu açıklamayı tarih yazan bir millet karşısındaki çaresizliğin göstergesi olarak tanımladı.

"TEHDİTLER HALKI BİRLEŞTİRİYOR"

Trump’ın iddialarının bir yanılsama olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor" dedi. Trump, TruthSocial hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi" ifadelerini kullanmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ŞARTI

Hürmüz Boğazı konusuna da değinen Pezeşkiyan, boğazın geçişlere kapatılmasıyla ilgili kırmızı çizgiyi çekti. Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz" dedi.

