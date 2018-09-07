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Peynir alırken...

Peynirle ilgilibilmeniz gerekenlerburada...

07 Eylül 2018 Cuma 13:37
Peynir alırken...

Peynir alırken, saklarken, yerken, şunları unutmayın:

Beyaz peynirde gözeneklerin fazlalığı, asitli süt kullanıldığını gösterir.

Beyaz peynir ambalajına fazla su salmışsa bu peynirin yeterince olgunlaşmadığına işarettir.

Tadıldığında çok fazla ekşilik veren beyaz peynirden kaçının. Ancak ekşi oranı çok az olan peynirde yoğurt kültürünün kullanılmış olabileceği de aklınızda olsun.

Taze kaşar peyniri açık sarı renkte, homojen yapıda, süt kokulu, kolay dilimlenebilir ve az tuzlu olur.

Dil peyniri az tuzlu olmalı ve lif lif ayrılabilmelidir.

Peynir, ışıksız ortamda; buzdolabında, en altta sebzelik gözünde saklanmalıdır.

Peynir hemen tüketilmeyecekse, kendi ambalajında bırakılmalıdır. Ambalajı açıldıktan sonra ise mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sararak korunmalıdır. Aksi takdirde peynir nemini kaybeder, aroması ve lezzeti azalır.

Beyaz peynir; ambalajı açıldıktan sonra, içme suyuna, yumurta yüzecek kadar tuz eklenerek hazırlanan sıvıda saklanabilir. Böylece peynirin olgunlaşması da devam eder.

Peynir dilimlere ayrılmadan saklanmalıdır ki, dış ortamla teması en aza indirilebilinsin.

Eski kaşar gibi kabuklu peynirler, kabuğu temizlenmeden saklanmalıdır. Temizleme işlemi peynir sofraya yenecek kadar gelmeden hemen önce yapılmalıdır.

Beyaz peynir dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına yol açar.

Kızartma peynirler tüketilmeden önce 4-5 saat suda bekletilerek tuzu alınmalıdır.

Beyaz peyniri keserken, bıçağı ıslatmak peynirin düzgün kesilmesini sağlar.

Krem peynirler kendi ambalajının içinde saklanmalıdır.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 13:37
  1. peynir
  2. peynir alırken dikkat edilmesi gerekenler

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