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Gündem Peygamberimiz'in torunu El-Ahsai Hz, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Cenaze programı belli oldu
Gündem

Peygamberimiz'in torunu El-Ahsai Hz, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Cenaze programı belli oldu

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) 35'inci kuşaktan torunu Hadis Alimi Seyyid İbrahim el-Ahsai, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Medineli Seyyid İbrahim El-Ahsai Hazretleri zatürre nedeniyle Türkiye'de yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 22:55:00 - 2021-06-11 22:58:51
Peygamberimiz'in torunu El-Ahsai Hz, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Cenaze programı belli oldu

Rasûlüllâh Efendimizin (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) 35. kuşaktan torunu olan Medineli Hadis Âlimi Seyyid İbrahim El-Ahsai dün rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Türkiye'de tedavi görüyordu

Doktorları tarafından zatürre teşhisi konulan Seyyid İbrahim El-Ahsai, bir süredir Türkiye'de yoğun bakımda tedavi görmekteydi.

Eyüp mezarlığına defnedilecek

Seyyid İbrahim El-Ahsai’nin naaşı, yarın (12 Haziran 2021) öğle namazına müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı’na defnedilecek.

Binlerce talebe yetiştirdi

Ehli Sünnet ulemasının önde gelen isimlerinden biri olan El-Ahsai binlerce ilim talebesi yetiştirmişti.

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