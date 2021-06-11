Peygamberimiz'in torunu El-Ahsai Hz, rahmet-i Rahman'a kavuştu! Cenaze programı belli oldu
Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) 35'inci kuşaktan torunu Hadis Alimi Seyyid İbrahim el-Ahsai, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Medineli Seyyid İbrahim El-Ahsai Hazretleri zatürre nedeniyle Türkiye'de yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Rasûlüllâh Efendimizin (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) 35. kuşaktan torunu olan Medineli Hadis Âlimi Seyyid İbrahim El-Ahsai dün rahmet-i Rahman’a kavuştu.
Türkiye'de tedavi görüyordu
Doktorları tarafından zatürre teşhisi konulan Seyyid İbrahim El-Ahsai, bir süredir Türkiye'de yoğun bakımda tedavi görmekteydi.
Eyüp mezarlığına defnedilecek
Seyyid İbrahim El-Ahsai’nin naaşı, yarın (12 Haziran 2021) öğle namazına müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı’na defnedilecek.
Binlerce talebe yetiştirdi
Ehli Sünnet ulemasının önde gelen isimlerinden biri olan El-Ahsai binlerce ilim talebesi yetiştirmişti.