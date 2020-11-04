Peygamber Sevdalıları Vakfı 1001 ödüllü "online" siyer sınavı düzenleyecek

DİYARBAKIR (AA) - Peygamber Sevdalıları Vakfınca düzenlenecek 1001 ödüllü siyer sınavına başvurular devam ediyor.

Genel merkezi Diyarbakır'da bulunan Peygamber Sevdalıları Vakfı, 14 Şubat 2021 pazar günü "online" olarak siyer sınavı gerçekleştirecek.

"O'nu oku, O'nu yaşa" sloganı ile yapılacak sınava, şu ana kadar binlerce kişi başvurdu. 23 Ekim'de başlayan başvurular, 7 Şubat 2021'e kadar devam edecek. Sınav 4 kategoride yapılacak ve dereceye girenlere 1001 ödül verilecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, vakıf olarak yıllardır geleneksel hale getirdikleri siyer sınavını bu yıl pandemiden dolayı online yapma kararı aldıklarını söyledi.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının tüm nesillere ulaştırılması açısından bu tür çalışmalar yürüttüklerini anlatan Oğraş, ona yapılan bir saldırı ve çirkefliğin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Oğraş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene pandemiden dolayı onun hayatını okumadan, onun hayatını okuyup hayatımıza pratize etmeden deyim yerindeyse boş geçersek bunu doğru olarak kabul etmiyoruz. Bu dönemde söz konusu var olan imkanlar neyse biz o imkanlar üzerinden yine çalışmalarımızı en güzel bir şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. Yüz yüze sınavın yapılması konusu, pandemi dolaysıyla yetkili mercilerin bu konuda tehlike ve risk boyutu olduğunu belirtmesinden dolayı sıkıntı yaratacağından online, uzaktan sınav üzerinden çalışmamızın alt yapısını oluşturduk ve kayıtlarımızı almaya başladık. Sınavımızı gün içerisinde farklı kategoriler ve farklı saatlerde olmak üzere yapmaya çalışacağız."

- "Geçen sene 200 bin civarında bir katılım söz konusuydu"

Kitapların peygambersevdalilari.com sitesinden PDF olarak indirilebileceğini ifade eden Oğraş, şöyle konuştu:

"Geçen sene 200 bin civarında bir katılım söz konusuydu. Online olunca imkanlar daha fazla olacak ve herkes evinde, bürosunda, iş yerinde, belki de arabasının içinde sınava çok rahat bir şekilde girebilecek. Bu sınavda esas olan kul hakkıdır. Kul hakkına riayet edileceğini de özellikle sınava katılacak kardeşlerimize arz ediyoruz. Her ne kadar işin içinde ödüller varsa da bu ödülleri hak etmemiz gerekir. Bu sene 1001 ödül var. Daha önce 2 binin üzerinde ödül veriyorduk ve 20 umre ödülü vardı. Bu sene umre ödülü yok çünkü süreç bize neyi yaşatır bilmiyoruz. Özellikle dizüstü bilgisayarlar, kitaplar, altın, çocuklara yönelik kol saatleri gibi hediyelerimiz mevcut."

Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek ve öğretmek amacıyla sınavı yaptıklarını belirten Oğraş, "Peygamber bizim için kutsaldır, vazgeçilmezdir. Anamız, babamız onun adına fedadır. Fransa'daki karikatüre, o melun eylemi kesinlikle telin ediyoruz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Peygamber bizim kutsalımızdır. Ona uzanan dil açıkçası kuruması gerekir." dedi.



