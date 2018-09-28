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Peugeot, yeni marka elçisi ‘Aslan’ın masa boy minyatürünü satışa sunuyor

Peugeot, 2018 Paris Otomobil Fuarı sonrasında heykel şeklindeki yeni marka elçisi Peugeot ‘Aslanı’nın bir minyatürünü online ortamda satışa sunmaya başlayacak. Peugeot’nun marka elçisi olan anıt heykel Peugeot Design Lab ekibi tarafından tasarlandı ve ilk kez Mart ayında 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Marka elçisi ‘Aslan’, 200 yılı aşkın marka tarihini ve ikonik logonun 160 yıllık köklü geçmişini günümüze taşıyor.

28 Eylül 2018 Cuma 13:32
Peugeot, yeni marka elçisi ‘Aslan’ın masa boy minyatürünü satışa sunuyor

Peugeot, hayranlarına marka elçisi anıtsal heykelin masa boy minyatürü ile hitap ediyor. Koleksiyoncular bu krom kaplama metal heykel ile evlerini veya ofislerini süsleyebilirler. 28 cm uzunluğa ve 10,5 cm yüksekliğe sahip kompakt boyutlarıyla kolayca raf veya masa üzerinde durabilen minyatür Aslan siyah bir kutu içerisinde 149 Euro KDV dahil etiket fiyatıyla Peugeot’nun online yaşam tarzı mağazası üzerinden satışa sunulacak: https://boutique.peugeot.com

İlk olarak Mart 2018'de Cenevre Otomobil Fuarı’nda lanse edilen XXL Aslan replikasını Peugeot Tasarım Laboratuvarı ekibi yarattı. Akıcı hatlara sahip yontulmuş yüzeyiyle bu muhteşem sanat eseri Peugeot'nun gururunu, gücünü ve mükemmelliğini sembolize ediyor. Heykel 1858'de oluşturulan ikonik logonun 160 yıllık varoluşunu kutluyor. Bir ok üzerinde yürüyen orijinal Aslan, marka tarafından üretilen Peugeot testere bıçaklarının esneklik, dişlerin gücü ve kesme hızı olmak üzere üç özelliğini sembolize ederken, ok hız kavramını yansıtıyor.

Masa boyutundaki ‘Aslan’ heykeli, 4 Ekim'den itibaren 2018 Paris Otomobil Fuar’ında, Peugeot standındaki büyük kardeşinin hemen yanındaki özel Peugeot Design Lab köşesinde görülebilecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 13:32
  1. Peugeot

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