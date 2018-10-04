Peugeot 508 SW First Edition Sınırsız Kalite

Özel ve radikal

Ürün gamının tepe noktasını oluşturan GT donanım seviyesini esas alan Peugeot 508 SW First Edition; parlak siyah ön panjur çerçevesi ve çift renk toz gri renkte vernikli Agusta 19 inç jant olmak üzere dış görünümü daha da detaylandıran niteliklerle dikkat çekiyor. Peugeot 508 SW First Edition; koyu mavi, inci beyazı ve gri olmak üzere üç farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor ve WLTP sertifika protokolünü karşılayan PureTech 225 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle donatılıyor.

Üst seviye iç mekan

Yeni Peugeot 508 SW First Edition’nın kaliteli iç mekanını Zebrano desenli ahşap kaplama ve Alcantara® ile siyah Sellier (bakır dikişli) deriyi bir harmanlayan özel bir döşeme süslüyor. First Edition’da da kompakt boyutlu deri direksiyon simidi, kişiselleştirilebilir yükseltilmiş gösterge paneli ve 10 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrandan oluşan Peugeot i-Cockpit® kullanıma sunuluyor. Dinamik karakteri daha da vurgulamak üzere Peugeot 508 SW First Edition ayrıca siyah tavan döşemesi, tam LED ortam aydınlatması, alüminyum pedallar ve kapı eşik kaplamaları ile donatılıyor. Eller serbest açılan bagaj kapağına sahip olan Peugeot 508 SW First Edition, bagaj içerisini deZebrano desenli ahşap kaplama süslerken sadece bu versiyona özel kaymayı önleyen barlar devreye giriyor. Yükleme sırasında zemini, bagaj eşiğini ve tamponu korumak için kanatlı bir kadife kaplama sunuluyor.

Teknoloji üssü

Yeni Peugeot 508 SW First Edition, yeni Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW modellerinde de kullanıma sunulan sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor. Bu sınıfın tek Gece Görüş fonksiyonu, kısa farların 200 metre ilerisine kadar olan bölgedeki canlı varlıkları gece sürüşlerinde tespit ederek sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Ayrıca kablosuz akıllı telefon şarjı, dijital radyo ve 10 inç HD kapasitif dokunmatik ekran da kullanıma sunuluyor. Dokunmatik ekranda ses tanıma ve TomTom® internet bağlantılı hizmet paketi (gerçek zamanlı trafik bilgisi, yakıt fiyatları, otopark alanları, hava durumu, yerel aramalar) özelliğine sahip internet bağlantılı 3D navigasyon özelliği bulunuyor. FOCAL® yüksek performanslı ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor. Peugeot, Peugeot Design Lab onaylı özel bir kablosuz kulaklık seti tasarlamak için FOCAL® ile işbirliği yaptı. Böylece kullanıcılar FOCAL® ses deneyimini araç dışında da yaşama devam edebiliyor.

Ön sipariş koşulları

2 Ekim 2018 tarihinden itibaren online rezervasyon sitesi, yeni Peugeot 508 SW First Edition'ı görme imkanı sağlayacak. Özel Seri’yi satışa sunan on iki Avrupa ülkesinin her biri için özel bir web sitesi bulunuyor. Peugeot 508 SW First Edition ön siparişi online olarak (nakit alımı için) yapılabiliyor veya Uzun Vadeli Kiralama ile finanse edilebiliyor. Sipariş talebi alındıktan sonra müşteriye onay için e-posta yollanıyor. Sipariş, evine Hi-Fi Premium FOCAL® kulaklık gönderilen müşterinin kendine yakın bir satış noktası seçmesiyle tamamlanıyor.