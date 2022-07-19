Petrol yeniden kritik eşiğin üzerinde! Akaryakıta zam gelebilir

Petrol haftanın ilk işlem gününde kaydettiği hızlı primleri koruyor.

Haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 artışla Mayıs ayından bu yana en hızlı günlük yükselişi kaydeden ABD ham petrolü 100 dolar üzerindeki seyrini koruyor. Brent petrol ise 106 doların üzerinde.

Piyasada özellikle arz endişelerinin etkili olduğu görülüyor. Suudi Arabistan'ın Biden'e petrol üretiminde net bir taahhütte bulunmaması ve Kanada'dan ABD'ye gelen petrol akışında yaşanan kesintiler fiyatlamalar üzerinde etkili olan temel faktörler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını belirtmişti.

Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 1 milyon varilden fazla artırarak günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim paylaşmadı.

Suudi Arabistan dışında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundan petrol üretimini artırma yönünde açıklama yapılmadı.

Öte yandan, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar ile artan resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.