Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi müşterileri araçlarını VavaCars’la satabilecek

İSTANBUL (AA) - Petrol Ofisi AutoMatic filo yönetimi müşterileri, araç satış süreçlerini VavaCars ile kolaylıkla ve güvenle yürütebilecek.

Petrol Ofisi ve VavaCars'dan yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Automatic Filo Yönetimi müşterileri artık özmal filo araçlarının satışını da Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi VavaCars ile kolayca yapabilecek. Bunun için Automatic filo müşterilerinin sadece Petrol Ofisi web sitesinden form doldurmaları yeterli olacak. Formun ardından VavaCars temsilcileri en kısa sürede filo firması yetkililerine direkt ulaşarak işlemleri başlatacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Filo Kıdemli Müdürü Tolga Süner, "Filo müşterilerimize akaryakıt tedariki ve yönetiminde sağladığımız hızlı, güvenilir, rahat ve ayrıcalıklı hizmet kalitemizi, araçlarının satış aşamasında da grup şirketimiz VavaCars ile sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

VavaCars İş Geliştirme ve Operasyon Direktörü Tuluy Noyan ise, "Petrol Ofisi’nin filo müşterilerine, akaryakıt yönetiminde sağladığı kazançlı ve ihtiyaca yönelik sunduğu etkin çözüm kalitesini, filo satış sürecinde de biz sürdürerek yanlarında olacağız." açıklamasında bulundu.

