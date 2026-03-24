Petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri alındı

Yonhap'ın haberine göre İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, kamu kurumlarında plaka bazlı kısıtlama sistemini hayata geçiriyor.

Uygulamaya göre araçlar, plaka numaralarının son hanesine göre beş gruba ayrılacak ve her grup, hafta içi belirli bir gün trafiğe çıkamayacak. Elektrikli ve hibrit araçlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Bakanlığın, uygulamanın detaylarını içeren kapsamlı bir kılavuz yayımlayacağı ve kurallara uymayan kamu kurumlarına yaptırım uygulanması için adım atacağı belirtildi.

Hükümet, özel sektöre de programa gönüllü katılım çağrısında bulunurken olası bir enerji krizi yaşanması halinde söz konusu sistemin özel sektör için de zorunlu hale getirilmesi değerlendirilecek.

Ayrıca hükümet, petrol tüketimi açısından ilk 50'de yer alan şirketlerden enerji tasarrufu planları hazırlamalarını isteyecek ve verilen hedeflere ulaşan firmalara teşvikler sunulacak.

Kamu kurumları ve büyük şirketlere çalışma saatlerini yeniden düzenleme çağrısı yapılırken kömürle çalışan santrallere yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve bakım halindeki 5 nükleer reaktörün yeniden faaliyete geçmesi için çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi.