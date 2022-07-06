Petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Benzin ve motorin...

Ham petrol için gösterge fiyat işlevi gören brent tipi ham petrol yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşadı ve 101 doları gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 9'un üzerinde düşüşle 97 dolara kadar geriledi. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü. Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı. Resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen düşüş göstermesi dikkati çekti.

Norveç Petrol ve Gaz Birliği, ülkede enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikaların ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gittiğini duyurmuştu. Grev bugün üç açık deniz sahasında başlarken, sendika çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmaların durdurulacağını açıklamıştı.

22-23'lere gerileyebilir

Yılbaşından bu yana 7 ayda benzine yüzde 225, motorine yüzde 264 zam gelirken Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanabilecek tarihe ilişkin de konuşan enerji uzmanı Aktürk, “Eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek ve brent petrol aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatında da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak eylülden sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar. Ama doların değerini bir kenara bırakıyorum. Çünkü fiyatları dolar da yüzde 100 etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim eylül-ekimde uluslararası piyasalarda farklı bir çatışma ortamı olmazsa uluslararası piyasalarda düşüş olacak. Dolar/TL kuru da eğer değişmez bu seviyelerde kalırsa eylül sonu ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının 22-23 TL’lere ineceğini tahmin ediyorum” yorumunda bulundu.