Petrol fiyatları için çılgın tahmin! Araç sahiplerinin yüzü gülecek

Citi Research, küresel bir resesyonun petrol fiyatlarında keskin düşüşe yol açmasını bekliyor. Kurum, ham petrol fiyatlarının 2023 sonuna kadar 45 dolarları, brent petrolün de 75 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti. Ancak JPMorgan ise petrol fiyatlarının 380 dolara kadar çıkabileceğini öngördü.



JPMorgan, Cuma günü yayınladığı raporda, ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngörmüştü. Petrol fiyatları için üzücü haberin gelmesinin ardından kafaları karıştıracak bir açıklama daha yapıldı. Bu kez de Citi Research bugün yayınladığı raporda, küresel bir resesyonun yaşanması durumunda petrol fiyatlarında çok keskin düşüşler yaşanacağını öngördü.

65 dolaru görebilir

Resesyona girilmesi halinde ham petrol fiyatının 2022 sonuna kadar 65 dolar/varile gerileyeceğini öngören Citi, OPEC+'dan bir müdahale gelmez ise 2023 sonu için fiyat beklentisini de 45 dolar/varil olarak ortaya koydu.

Yayınladı raporda cari piyasa şartları altında belirlediği fiyat tahminlerine de yer veren Citi, 2022 üçüncü çeyrekte Batı Teksas petrolünde ortalama fiyatın 94 dolar olacağını, yüksek fiyatların talebi zayıflatmaya devam etmesiyle fiyatın dördüncü çeyrekte 81 dolar/varile gerileyeceğini öngördü.

Citi'nin Batı Teksas petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat beklentisi 95 dolar/varil olurken, 2023 yılında ortalama fiyatın 72 dolar/varile gerilemesini beklediğini belirtti.

Brent petrol tahmini

Brent petrolü için 2022 üçüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini 99 dolar/varil olarak duyuran ve dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 85 dolar/varile gerileyeceğini tahmin eden Citi, 2022 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini 98 dolar, 2023 için ortalama fiyat tahminin 75 dolar olarak duyurdu.

ABD'de dünkü tatil sonrası Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 110 doları aştı. Brent petrol 113,47 dolarda yatay hareket ediyor.