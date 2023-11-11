  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhammet Fatih Safitürk'ün (Şehid Kaymakam) vefatı

New York Times'a tam sayfa ilan verdiler! Siyahi dini liderlerden Gazze'de ateşkes çağrısı

Biden'a partisinden İsrail tepkisi

EYT'li olmayana kademeli emeklilik! Emekli olmak için 4500 ve 5400 gün yetiyor

Hackerlar dünya devinin verilerini çalıp internette yayınladı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Yapmadıkları kalmamış

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu 'Atatürk' gerçeğini açıkladı | Şok edici bir iddiada bulundu

MHP'den gündemi sarsan Yargıtay-AYM krizi açıklaması: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız

Siyonistlerden fosfor bombalarıyla katliam! Sadece Gazze'ye değil insanlığa savaş açtılar

İşte siyonist zihniyet | Haham'dan Gazze için skandal ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz
Ekonomi Petrol fiyatları çakıldı! Motorine indirim yolda
Ekonomi

Petrol fiyatları çakıldı! Motorine indirim yolda

Yeniakit Publisher
2023-11-11 11:14:00 -
Petrol fiyatları çakıldı! Motorine indirim yolda

Brent petrolün varil fiyatı 80 dolara kadar geriledi. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geliyor. 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünleri üzerinde etkili olan petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrolün varili en son, uluslararası piyasalarda 80.42 dolardan işlem gördü.

13 KASIM PAZARTESİ İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36.38 TL’ye, Ankara’da 36.96 TL’ye, İzmir’de 37.14 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 34.55 TL, Ankara’da 35.20 TL, İzmir’de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.

Türkiye'ye petrol akışını kesmişlerdi! Arap ülkesi son hamlesini yaptı
Türkiye'ye petrol akışını kesmişlerdi! Arap ülkesi son hamlesini yaptı

Ekonomi

Türkiye'ye petrol akışını kesmişlerdi! Arap ülkesi son hamlesini yaptı

Bölge petrol ve doğalgaz kaynıyor! Koordinatlar belirlendi, yeni müjdenin gelmesi an meselesi
Bölge petrol ve doğalgaz kaynıyor! Koordinatlar belirlendi, yeni müjdenin gelmesi an meselesi

Ekonomi

Bölge petrol ve doğalgaz kaynıyor! Koordinatlar belirlendi, yeni müjdenin gelmesi an meselesi

Resmen tehdit ettiler! Türkiye'yi ilgilendiriyor...Paramızı ödemezseniz petrolü çıkarmayız
Resmen tehdit ettiler! Türkiye'yi ilgilendiriyor...Paramızı ödemezseniz petrolü çıkarmayız

Gündem

Resmen tehdit ettiler! Türkiye'yi ilgilendiriyor...Paramızı ödemezseniz petrolü çıkarmayız

Şırnak'taki otobandan resmen petrol fışkırdı! Halk şişelere, poşetlere doldurup doldurup gitti
Şırnak'taki otobandan resmen petrol fışkırdı! Halk şişelere, poşetlere doldurup doldurup gitti

Gündem

Şırnak'taki otobandan resmen petrol fışkırdı! Halk şişelere, poşetlere doldurup doldurup gitti

Petrol için ürküten tahmin! Fiyat patlaması için tarih verdiler
Petrol için ürküten tahmin! Fiyat patlaması için tarih verdiler

Ekonomi

Petrol için ürküten tahmin! Fiyat patlaması için tarih verdiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23