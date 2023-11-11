Petrol fiyatları çakıldı! Motorine indirim yolda
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolara kadar geriledi. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geliyor. 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünleri üzerinde etkili olan petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrolün varili en son, uluslararası piyasalarda 80.42 dolardan işlem gördü.
13 KASIM PAZARTESİ İNDİRİM GELİYOR
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 13 Kasım Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.
Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
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İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36.38 TL’ye, Ankara’da 36.96 TL’ye, İzmir’de 37.14 TL’ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 34.55 TL, Ankara’da 35.20 TL, İzmir’de 35.31 TL seviyesinde bulunuyor.
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