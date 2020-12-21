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Ekonomi Petrol devlerinin geliri üçüncü çeyrekte 150 milyar dolar azaldı
Ekonomi

Petrol devlerinin geliri üçüncü çeyrekte 150 milyar dolar azaldı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, yılın üçüncü çeyreğinde en çok gelir sağlayan firma olarak kayıtlara geçti - Bu dönemde en fazla zarar eden şirket Norveçli Equinor oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:19:14 -
Petrol devlerinin geliri üçüncü çeyrekte 150 milyar dolar azaldı

İSTANBUL (AA) - SİBEL MORROW/FİRDEVS YÜKSEL - Dünyanın halka açık en büyük 14 petrol firmasının toplam geliri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36 azalarak 271,3 milyar dolar oldu.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi zayıflatması, dünya genelinde petrol tüketimini önemli ölçüde düşürdü. Küresel petrol talebindeki azalış, petrol fiyatlarının nisanda son 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Dünya genelinde en yaygın referans olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 62 dolarken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 30,6 düşüşle 43 dolara geriledi ve şirketlerin bilançolarını olumsuz etkiledi.

AA muhabirinin 14 petrol firmasının bilançolarından derlediği verilere göre, Amerikalı ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes ile İngiliz BP, İtalyan Eni, Rus Rosneft ve Norveçli Equinor temmuz-eylül döneminde toplam 5,5 milyar dolar zarar etti.

Petrol devleri arasında en fazla zarar eden şirket 2,1 milyar dolarla Equinor oldu. Bu şirketi, 800 milyon dolar zararla Rosneft ve 680 milyon dolar zararla ExxonMobil izledi.

Söz konusu dönemde, Royal Dutch Shell, Fransız Total, Rus Lukoil ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ise toplam 13,2 milyar dolar kazanç sağladı. Bu kazançtan en büyük payı toplam 11,8 milyar dolarla Saudi Aramco elde etti.

- Royal Dutch Shell'in geliri yüzde 50 azaldı

Petrol devlerinin toplam geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 150 milyar dolar (yüzde 35,6) azalarak 271,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, Royal Dutch Shell en fazla gelir kaybeden şirket olarak kayıtlara geçti. Şirketin geliri yüzde 50 (44,8 milyar dolar) azalarak 44,7 milyar dolara geriledi.

Geliri en fazla düşen diğer firmalar 25,1 milyar dolarla (yüzde 36,2) BP, 18,8 milyar dolarla (yüzde 28,9) ExxonMobil ve 17,6 milyar dolarla (24,8) Saudi Aramco oldu.


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