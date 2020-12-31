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Teknoloji Petrol devi, sondajdan çıkan gazı böyle değerlendirecek
Teknoloji

Petrol devi, sondajdan çıkan gazı böyle değerlendirecek

Rus petrol devi Gazpromneft, petrol sondajı sırasında ortaya çıkan atık CO2 gazını elektrik üretimi için kullanmaya karar verdi. Üstelik üretilen elektrik doğrudan kripto para madenciliği için kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:57:00 - 2020-12-31 14:06:42
Petrol devi, sondajdan çıkan gazı böyle değerlendirecek

Rus doğalgaz devi Gazprom'un petrol sektöründe faaliyet gösteren yan kuruluşu Gazpromneft, normal şartlarda para cezası ile karşılaşabileceği bir durumdan gelir elde etmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Kripto para madenciliğine ilgi duyan Rus hükümetine bağlı az sayıda şirketten biri olan Gazpromneft, petrol sahasında bir atık olarak çıkan gazı, Bitcoin gelirine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Normal şartlarda petrol şirketleri, petrolün sondajı sırasında açığa çıkan CO2 gazını yakarlar ve atmosfere zarar verdikleri için para cezası ile karşılaşırlar. Ancak ortaya çıkan bu CO2 gazını yakmak yerine verimli bir şekilde kullanmanın yolları da vardır. Örneğin; elektrik üretimi.

Gazpromneft, Kuzeybatı Sibirya'nın Khanty-Mansiysk bölgesinde bulunan bir petrol sondaj sahasına, ortaya çıkan CO2 gazını enerjiye dönüştüren bir elektrik santrali kurmuş durumda. Gazpromneft, bu santralden ürettiği elektriği, kripto para madenciliğine arz etmeyi planlıyor. Böylece petrol sondajının atığı olan CO2 gazı, kripto para madenciliğinin en yüksek maliyetli kaynaklarından elektrik enerjisinin üretimine harcanmış oluyor.

Gazpromneft, söz konusu elektrik santralinde geçtiğimiz sonbahar aylarında kripto madencilik şirketi Vekus ile test amaçlı bir madencilik operasyonu gerçekleştirdiklerini, bir ayda 49.500 metreküp gaz kullanarak 1.8 BTC çıkarıldığını aktardı. Webtekno'nun haberine göre Gazpromneft, söz konusu elektrik santralindeki madencilik çiftliğini büyütmeyi ve daha fazla şirketi madencilik faaliyetleri için kabul etmeyi hedefliyor.

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