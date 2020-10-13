Petlas savunma sanayisinde yerlilik oranı ve kaliteyi artırıyor

İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, "Petlas’ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor." açıklamasında bulundu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Grup bünyesinde, bugüne dek 4,5 milyar liralık yatırım yapılan, lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli markalarından Petlas, savunma sanayisinin yerlileştirilmesine katkı sunuyor.



Türkiye'nin savunma sektöründe dışa bağımlılığı azaltma yolundaki öncü yatırımlardan biri olan Petlas, bugün küresel rekabet gücüne sahip bir Türk markası olmanın yanı sıra, savunma sanayisine yönelik Ar-Ge ve üretim çalışmalarıyla da bu alanda üzerine düşen görevi yerine getiriyor.





- Milli savunma sanayisi için yerli Ar-Ge, yerli üretim





Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, Petlas’ın milli savunma sanayisinin lastik ihtiyacını yerli Ar-Ge ve yerli üretimle karşıladığını ifade etti. Özcan, "Petlas’ın yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği lastikler, bu alanda dışa bağımlığı ortadan kaldırıyor. Bu şekilde, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ambargo günlerinde dışa bağımlılığı azaltma amacı ile hayata geçen Petlas’ın kuruluş misyonunu yerine getirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının özel ihtiyaçlarına uygun özel vasıflı lastiklerin Petlas ürün portföyü içerisinde özel bir yer tuttuğunu vurgulayan Özcan, "Bu lastikler tamamen yerli bilgi birikimi ile dışa bağımlı olmadan üretiliyor. Türkiye lastik sektörünün Ar-Ge yapan yüzde 100 yerli sermayeli tek şirketi konumundayız. Yerli sermaye, yerli Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretilen milli lastikler, savunma sanayimizde yerlilik oranının artışına da katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ekonomisi ve varoluşu açısından büyük önem taşıyan yerli savunma sanayinde, yan sanayi ve test aşamalarında yerli kaynak kullanımının önemine vurgu yapan Özcan, "Devletimizin, sivil ve askeri havacılıkta özellikle uçak lastiklerine yönelik strateji ve politikalarının tüm gereksinimlerini karşılamak için, tüm üretim kaynaklarımızla çalışmaya her zaman hazırız." açıklamasını yaptı.





- Savaş uçakları ve SİHA’lar için yerli lastik





Açıklamaya göre, savunma sistemlerinde yerlilik oranı ve ürünün kritik hususlarına sahip olmak ülkeler açısından büyük önem taşıyor. Ülkenin güvenliği ve terörle mücadelesine büyük katkı sunan ve tüm dünyada ilgi çeken milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, ilk Milli Eğitim uçağı HÜRKUŞ-B ve çalışmaları süren ÖZGÜN Helikopter Projesi ile milli savaş uçağı TFX Milli Muharip Uçak Projesi için de milli lastik geliştirilmesi ve üretilmesi yolunda Petlas sorumluluk alıyor.



Şu an F-5, F-16 savaş jetlerinin lastiklerinin dünyadaki lisanslı üç üreticisinden biri konumunda olan Petlas’ın savunma sanayisine yönelik üretimi, F-16 ve İHA lastiklerinin yanı sıra Kirpi, Ural, STA, Amazon, PARS 6x6, Pusat, Hızır, Kıraç, Cobra gibi taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve Seyit, BMC TTAR Tank Taşıyıcılar için özel lastikleri de kapsıyor. Şirket, mermi isabet alsa da yola devam edebilen (Run-flat) sistemleriyle uyumlu çalışabilen lastikleriyle vatan savunması ve güvenliğinin gerektirdiği en zorlu koşullarda güvenlik güçlerinin yanında yer alıyor.





- Milli savunmanın yere basan gücü Petlas





Petlas, Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası dönemde, savunma sanayi, mekanize tarım, kamu ve özel sektör, bireysel kullanım ve toplu taşımacılık alanlarında, Türkiye'nin lastik konusunda dışa bağımlığını azaltmak hedefiyle, 1976 yılında kamu yatırımı olarak kuruldu.



2005 yılında AKO Grup bünyesine geçen Petlas, bugüne dek 4,5 milyar lirayı bulan yatırımla Türkiye'nin yerli ve milli üretimin stratejik önemini gözler önüne serdi. İHA'lardan zırhlı araçlara kadar geniş bir yelpazede yerli savunma sanayisinin ihtiyaçlarını yerli lastikle gideren Petlas, milli savunmanın yere basan gücünü oluşturuyor.