Petek temizleme: Evde petek temizliği nasıl yapılır? Pratik ve kolay yöntem

Günümüzde kalorifer petekleri ısınmak için en yaygın aletlerden birisidir. Neredeyse her evde bulabileceğimiz kalorifer petekleri, ısınmak için ilk başvurduğumuz aletlerdir. Ancak petekler kirlenirse, bakımı yapılmazsa yaydıkları ısı azalır. Bu da evinizin ısınmasını engeller. Petek temizleme bu yüzden çok önemlidir.

Kombiniz verimli çalışsa da petek bakımını zamanında ve doğru şekilde yapmamanız durumunda, hem ısı kaybına uğrayıp hem de yüksek yakıt faturası ödemek zorunda kalabilirsiniz. Temiz petekler daha verimli ısınma sağlar.

Evde kalorifer peteği içi nasıl temizlenir?

Püf noktaları:

Kalorifer peteğinin aralarını ve arkasını önce elektrikli süpürgeyle, sonra da bir sopaya bez geçirerek temizleyin. Peteğin önünü sabunlu suyla silin, daha sonra temiz ve kuru bir bezle kurulayın. Paslanan kaloriferleri temizlemek için petekteki kirli suyu boşaltın ve içini temiz suyla yıkayın.

Petek, kombi temizliği nasıl yapılır?

Petek temizliği yapmak için aşağıdaki basamaklar sırayla uygulanır.

- Öncelikle kombi kapatılır.

- Kombideki su balkon ya da banyo vanalarından tahliye edilir.

- Kombideki su kombi giriş panolarında bulunan filtre sökülerek çamaşır suyu dolu bir kabın içinde bekletilir.

- Peteklerin yerinden çıkarılması için vanalar sökülerek petek banyoya taşınır.

- Petek içine hortum ile tazyikli su verilerek temizleme işlemi başlar. Bu işlem su kirliden berrağa dönüşene kadar devam eder.

- Diğer petekler için de aynı işlem yapılır.

- Daha sonra petekler yerlerine takılır.

- Fitre yerine takıldıktan sonra peteklere eski seviyesine kadar su basılır.

- Petekler tahliye vanası kapatıldıktan sonra havaları alınır.

- Bu işlemin sırayla yapılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde kombinin bozulma ihtimali bulunur.

Petek toz temizliği nasıl yapılır?

Petek temizliği ve bakımı için;

- Öncelikle elektrik süpürgesiyle peteğin arkasında kalan ve aralarda ki toz ve kirler süpürülür.

- Peteklerin kenarları açılarak bir sopa ya da oklava yardımıyla üzerine bez takılarak araları temizlenir.

- Nemli bez ile kaloriferlerin peteklerinin dışı temizlenir

Kaloriferin iyi ısıtması için kombi havası nasıl alınır?

Soğuk havalarda ısınmak için açtığımız peteklerin içinde hava oluşması da ısınma verimini düşüren bir nedendir. Eğer peteklerinizin bir kısmı ısınıp bir kısmı soğuksa içinde hava olduğunu gösterir. Kaloriferin iyi ısıtmasını istiyorsanız açıklayacağımız işlemi kombi çalışırken gerçekleştirmeniz gerekir.

İlk olarak peteğin üst kısmında bulunan purjör tapasını yavaşsa sökerek alabilirsiniz.

Tapayı çevirmeye başladığınızda eğer hava varsa çıkmaya başlayacaktır. Hava bittikten sonra su gelecektir bu nedenle hazırlıklı olunmalıdır. Su gelmeye başladığında tapayı kapatabilirsiniz.

Artık peteklerinizin çok daha iyi ısındığını göreceksiniz.

Petek temizliğini düzenli olarak yaparsanız, kombinizi daha düşün derecelerde çalışarak ısınabilirsiniz. Kombiye uzak olan petekleriniz bile yeterli ısıyı verebilir. Enerji tasarrufu sağlamak için peteklerinizin temizliğini düzenli olarak yaptırmaya özen gösterin.