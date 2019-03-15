'Pes' dedirten gol: İngiliz sinsiliği futbolda da yüzünü gösterdi! İngiltere'de oynanan Carlisle United-Notts County maçındaki gol İngiliz sinsiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiltere'de oynanan Carlisle United-Notts County maçına ev sahibi ekibin forveti Hallam Hope'un attığı gol damga vurdu. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, Notts County kalecisi Ryan Schofield'ın topu ileriye doğru vuracağı sırada arkasına gizlenerek kendisini unutturdu ve topu filelerle buluşturdu.

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