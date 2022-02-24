Pervin Ersoy kimdir? Bakan Mehmet Ersoy eşi Pervin Ersoy kaç yaşında, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Pervin Ersoy kimdir? Bakan Mehmet Ersoy ile evli olan Pervin Ersoy’un Mehmet Reşat ve Aslan Can isminde iki erkek evladı vardır. Pervin Ersoy iş, medya cemiyetinin eski simalarından biridir. Show TV kanalında uzun seneler boyunca faaliyet gösteren Pervin Ersoy “Günaydın Türkiye” isimli programı da sunmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduğunu belirten Pervin Ersoy, vermiş olduğu bir röportajda kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuştu; Ersoy Çocuklar ile ilgili Strike isimli bir programı yaptığını dile getiren Pervin Ersoy bu programda sunuculuk görevini yürüttüğünü açıklamıştır. Daha sonrasında ise kendi işi olan halkla ilişkiler alanına yoğunlaştığını söylemiştir. Sonrasında ise eşinin firması olan Etstur ile çeşitli faaliyetler yürüttüğünü söylemiştir. Pervi Ersoy, iş hayatında beraber çeşitli iş kollarında faaliyetler sürdürdüğünü dile getirmiştir.

Mehmet Ersoy kimdir?

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atıldı. 1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu.

2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi. Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti. Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy ile evli ve iki çocuk babasıdır.