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Dünya Peru'da devlet başkanlığı seçim sonuçları sağ parti yanlıları tarafından protesto edildi
Dünya

Peru'da devlet başkanlığı seçim sonuçları sağ parti yanlıları tarafından protesto edildi

Peru'da 6 Haziran'da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini kesin olmayan sonuçlara göre solcu Pedro Castillo'nun önde tamamlaması, sağ parti taraftarlarınca protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 05:46:00 -
Peru'da devlet başkanlığı seçim sonuçları sağ parti yanlıları tarafından protesto edildi

Peru basınındaki çıkan habere göre, Popüler Güç Partisi adayı sağcı Keiko Fujimori'nin çağrısı üzerine başkent Lima'nın en büyük parklarından Campo de Marte meydanına yürüyen binlerce kişi, seçim sonuçlarının şeffaf olmadığını öne sürerek tepki gösterdi.

Destekçileriyle beraber yürüyüşe katılan Fujimori, seçim sonuçlarının hileli olduğunu savunarak, yaptıkları itirazın adil şekilde sonuçlandırılmasını istedi.

Öte yandan sol parti yanlıları da Castillo'ya destek olmak amacıyla Özgür Peru Partisi genel merkezi önünde toplanarak kesin sonuçların bir an önce açıklanmasını talep etti.

Güvenlik güçleri, karşıt görüşlü parti gruplarının birbirileriyle karşılaşmaması için önlem aldı.

Castillo ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyerek, "6 Haziran seçimleri, Peru'nun demokratik istikrarını baltalayan ve ciddi bir kriz yaşayan kurumlara olan güveni yeniden kazanmak için tarihi bir fırsattır. Peru halkı bunu hak ediyor" ifadesini kullandı.

Fujimori, 200 bin oya itiraz ediyor

Peru'da resmi sonuçlar henüz açıklanmamasına rağmen sağcı Fujimori, ülke genelinde 802 sandıkta yaklaşık 200 bin oyun iptal edilmesi için Peru Ulusal Seçim Jürisi'ne (JNE) itiraz etmişti.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) en son yayımladığı verilere göre, 11 Nisan'daki 1. turda en çok oy alan 2 adayın yarıştığı seçimin 2. turunda solcu Castillo, 8 milyon 804 bin 439 oy alarak yüzde 50,19 ile seçimden birinci çıkmıştı.

Oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Peru'da kesin olmayan sonuçlara göre, sağcı Fujimori ise 8 milyon 735 bin 472 oy alarak yüzde 49,8 ile az farkla da olsa seçimi kaybetmişti.

Seçimin resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmazken Castillo destekçileri zaferlerini ilan ederek kutlamalara başlamıştı.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının iki yüzüncü yıl dönümü olan 28 Temmuz'da, yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemleri için görev yapacak.

 

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