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Gündem Perinçek'ten dikkat çeken bildiri açıklaması: Erdoğan başını ortaya koymuş
Gündem

Perinçek'ten dikkat çeken bildiri açıklaması: Erdoğan başını ortaya koymuş

Katıldığı bir televizyon programında 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan ve Montrö anlaşması için mücadele verdiğini belirterek "Bugün Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türk hükümeti ve Türk ordusu Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor. Tayyip Erdoğan da burada kelleyi koymuş" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 15:39:00 -

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı canlı yayın programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan ve Montrö anlaşması için mücadele verdiğini ifade etti. Perinçek, "Bugün Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türk hükümeti ve Türk ordusu Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor. Tayyip Erdoğan da burada kelleyi koymuş" dedi.

'Ve kanla, canla...'

Emekli amirallerin skandal 'Montrö' bildirisini yorumlayan Perinçek, şunları söyledi;

"Bugün Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türk hükümeti ve Türk ordusu Montrö ve Lozan mevzisinde savaşıyor. Bizim Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Libya'da yaptığımız savaş ne? Lozan'ı en sonunda savunmak. Ve kanla, canla. Tayyip Erdoğan da burada kelleyi koymuş.

Ben hiçbir zaman Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında İkinci İstiklal Savaşımızın lideridir demedim. Bulunduğu konum Türkiye hükümetinin başındaki devlet yetkilisidir. Yaptığı işin kararlılığını da görüyorum ama" diye konuştu.

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