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Aktüel Peribacalarına pamuk tıkadılar
Aktüel

Peribacalarına pamuk tıkadılar

Yeniakit Publisher
2024-08-15 23:38:00 -
Peribacalarına pamuk tıkadılar

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kiğılı'nın reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırılmasına bölge halkı büyük tepki gösterdi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da Kiğılı firması için reklam filmi için çekimlere başlandı.

PERİBACALARINA PAMUK YAPIŞTIRDILAR

Alan Başkanlığı tarafından sadece fotoğraf izninin alındığı öğrenilen çekimlerde, pamukların kimyasalla peribacalarına yapıştırıldığı gören bölge halkı durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale etti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı.

Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkadılar. Büyük firmadan geldiklerini söyleyip kimyasalı duvarlara sürüp pamukları döşemişler. Resmen pamuk döşemişler, böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik" dedi.

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