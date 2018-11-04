Pereira şampiyonluğa gidiyor!



Çin Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Perreria'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, deplasmanda eski Beşktaşlı Anderson Talisca'nını takımı Guangzhou Evergrande'yi 5-4 yendi.



Konuk ekibin gollerini Wenjun Lü, Huikang Cai, Lei Wu, Chenglin Zhang (k.k.) ve Hulk atarken, ev sahibinin gollerini ise Paulinho (2) ve Alan (2) attı.







Shanghai SIPG puanını 65'e çıkarırken Guangzhou Evergrande 60 puanda kaldı. Ligin bitmesine 2 hafta kala Shanghai SIPG lig ikincisi Guangzhou Evergrande ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı ve şampiyonluğa çok yaklaştı.



