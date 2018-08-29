THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Perdeler nasıl temizlenmeli?

Kumaş çeşitlerine göre perde temizliğini sizler için araştırdık...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:03
Perdeler nasıl temizlenmeli?

Kumaş ve tül perdeler haftalık temizlik esnasında tozları alınarak temizlenebilir. Bu sayede uzun süre yıkama gerektirmez. Özellikle viskon, şönil, tafta ve ipek gibi kumaşlar sadece kuru temizleme yapılabilirler. Diğer kumaşlarda yıkanmaya uygun olanlar gene hassas yıkama ayarında ağartıcı temizlik malzemesi kullanılmadan 30 ile 40 derece arasında yıkanabilirler.

Stor perdeler kolayca toz ve leke tutan perdelerden değildir. Haftada yapılacak normal toz alma işlemi uzun süre temiz kalmasını sağlar. Nemli bir bezle rahatlıkla silinebilir. Stor perdenin üzerinde oluşan ufak lekeler ise kurşun kalem silgisi ile yok edilir.

Stor polyester kumaş 4-5 yıllık kullanımı süresince en fazla 2-3 kere yıkanabilir. Fazla yıpratılmadan bir zemine serilir ve köpüklü süngerle temizlenir. Ve bu işlem esnasında perdenin kırılmamasına özen göstermek gerekir.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:03
  1. perde
  2. perde temizliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormandan gelen domuz sürüsünü elleriyle besledi!
    1. Ormandan gelen domuz sürüsünü..
    2. Bakan Albayrak konuşuyor- CANLI
    3. İran rest çekti: Biz de anlaşmadan..
    4. Soma faciasında gerekçeli karar..
    5. İkiyüzlülüğün böylesi! Dün 'Cumartesi..
    6. İstanbul KYK yurtları
    7. Hulusi Akar'a Bosna'dan fahri..
    8. AK Parti’ye karşı Marksist-Liberal..
    9. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    10. 2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    11. Gadiri hum bayramı nedir?
    12. Üniversite tercih sonuçları ne zaman..
    13. TÜRGEV Diyarbakır yurt başvuruları
    14. Hükümetten 150 milyar dolarlık adım!
    15. Ayetullah Ali Hamaney'den açık uyarı!..
    16. Üç gün önce evden ayrılan kız çocuğu..
    17. TÜRGEV İzmir yurtları adresleri ve..
    18. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Son..
    19. Çorum'da oyun oynayan 3 kardeş buldu!..
    20. 37. devriye faaliyeti gerçekleştirildi
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor