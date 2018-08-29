Perdeler nasıl temizlenmeli?

Kumaş ve tül perdeler haftalık temizlik esnasında tozları alınarak temizlenebilir. Bu sayede uzun süre yıkama gerektirmez. Özellikle viskon, şönil, tafta ve ipek gibi kumaşlar sadece kuru temizleme yapılabilirler. Diğer kumaşlarda yıkanmaya uygun olanlar gene hassas yıkama ayarında ağartıcı temizlik malzemesi kullanılmadan 30 ile 40 derece arasında yıkanabilirler.

Stor perdeler kolayca toz ve leke tutan perdelerden değildir. Haftada yapılacak normal toz alma işlemi uzun süre temiz kalmasını sağlar. Nemli bir bezle rahatlıkla silinebilir. Stor perdenin üzerinde oluşan ufak lekeler ise kurşun kalem silgisi ile yok edilir.

Stor polyester kumaş 4-5 yıllık kullanımı süresince en fazla 2-3 kere yıkanabilir. Fazla yıpratılmadan bir zemine serilir ve köpüklü süngerle temizlenir. Ve bu işlem esnasında perdenin kırılmamasına özen göstermek gerekir.