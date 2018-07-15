Perde pilavı tarifi

MALZEMELER:

200 gr. pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

400 ml tavuk suyu

2 tavuk budu

1 yemek kaşığı kuş üzümü

İstenilen miktarda karabiber ve tuz

HAMURU İÇİN:

2 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

100 gr margarin ya da tereyağı (tuzsuz)

1 paket hamur kabartma tozu

Aldığı kadar un

Tuz

Arzuya göre 1 çay bardağı badem

YAPILIŞI:

Perde pilavını hazırlamadan önce 2 adet tavuk budunu haşlayın. Haşladığınız tavukların suyunu pilavda kullanmak için ayırın.

2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine yıkayıp nişastasından arındırdığınız pirinçleri ilave edin. Yaklaşık 4-5 dakika kavurduğunuz pirinçlerin üzerine tavuk suyunu ve tuzu da ekleyip tencerenizin kapağını kapatın.

Pilavı pirinçler henüz diri haldeyken ocaktan alın ve haşlanmış, didiklenmiş tavuk etleri, kuş üzümü ve karabiber ile buluşturun.

Diğer yandan hamur için verilen tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp iyice yoğurun. Biri büyük biri ise küçük olmak üzere hamurunuzu iki parçaya bölün. Büyük olan hamur parçasını 3 mm kalınlığında açarak perde pilavını pişireceğiniz derin kabın içerisine yerleştirin. (Arzuya göre hamuru yerleştirmeden önce kabınızın dibine badem parçaları serpiştirebilirsiniz.)

Hamurun üzerine pilavı ilave edin. Ayırdığınız küçük hamur parçasını açarak pilavın üzerini kapatın. Önceden ısıltılmış 250 derecelik fırında hamur kızarana dek pişirin.

Afiyet olsun...

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.