Perde Kadıköy'de kapanıyor!

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor'la mücadele edecek.

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek.

Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u Giuliano Victor de Paulo'nun tek golüyle 1-0 yenmişti.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul'da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Nazım, Yekta, Maicon, Charles, Deniz, Doukara.

TEKNİK DİREKTÖR:Hamza Hamzaoğlu