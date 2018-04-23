Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Perde Kadıköy'de kapanıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasına bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
Perde Kadıköy'de kapanıyor!

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak  ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor'la mücadele edecek.

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek.

Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u Giuliano Victor de Paulo'nun tek golüyle 1-0 yenmişti.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul'da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu 
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Nazım, Yekta, Maicon, Charles, Deniz, Doukara.
TEKNİK DİREKTÖR:Hamza Hamzaoğlu

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Fenerbahçe Haberleri
  4. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu Akşener'i ikna edebilecek mi?
    1. Karamollaoğlu Akşener'i ikna..
    2. İşte Putin'in tüm güvenlik..
    3. YSK'dan açıklama geldi! İşte seçime..
    4. Kuzey Kore’de otobüs faciası: 36 kişi..
    5. Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek
    6. İstanbul'da jandarmadan E-5'te nefes..
    7. Yeni dönem başladı! (Barkod kimlik..
    8. Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi
    9. Kuyruğun sonu gelmedi! Hepsini..
    10. Lama vekil tükmüğünde boğuldu!..
    11. Pompalı tüfekle kafeteryayı bastı,..
    12. Çağrı işe yaradı, 4.4 ton altın geldi
    13. PKK'dan sonra bir ittifak açıklaması..
    14. Süper Lig 2017/18 sezonu 29. hafta..
    15. İstanbul'da bugün başkan Yağmur Özer!
    16. CHP ile SP liderinin görüşmeleri başladı
    17. Muş'ta Nisan sonunda iki metre kar
    18. Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1..
    19. Batman Belediyesi'nden çocuklara..
    20. Perde Kadıköy'de kapanıyor!
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi