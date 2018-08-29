Perde için karar vermeden önce...

Bütçeniz veya zevkiniz ne olursa olsun, doğru perde seçimi yapabilmeniz için önce onu asacağınız ortama ne tür bir ışık kalitesini istediğinizi düşünün. Rahatlatıcı ve güneşlli bir atmosfer istiyorsanız, hafif tül perdeler kullanmalısınız. Kotonlar hele astarsız kullanılırsa ışığı daha iyi geçirir.

Bilindik beyaz tüllere alternatif mi istiyorsunuz? Kırmızı-beyaz kareli tüller de aynı işlevi görür. Mahremiyetinizi korurken ortama biraz canlılık ve renk katar.

Kışın en karanlık anlarında bile sıcak bir ışık mı tercih ediyorsunuz? Sarı perdeler tam size göre!

Üstelik onları dekoratif öğelere dönüştüren sonsuz kumaş seçenekleri var.

Şeffaf veya yarı geçirgen kumaşlar içinde en dekoratif olanlarından biri de dantellerdir. Düz kanatlı perdeler halinde kullanılınca daha etkili olurlar.

Küçük pencereleri büyük göstermek için korniş veya tepe başlığını pencerenin üzerine monte edin ve aynı mekandaki diğer büyük pencere perdelerinin boylarını böylece eşitleyin.

Perdelik kumaşlar pek çok renk, desen ve dokuda üretiliyor.

Aynı penceredeki iki perde kanadının birini muslin, diğerini kotondan yapıp ilginç ve katmanlı bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Perde ve storların çarpıcı birlikteliği, esnek ışık kontrolü sağlar. Storla iki kanatlı, büzgülü bir perde ve tepe başlığını aynı pencerede buluşturabilirsiniz.

Düz kumaştan bir perdeyi vurgulamak için kenarına ve üst kısmına desenli veya renkli kumaştan şeritler diktirin. Ya da siyah-beyaz ‘toile de jouy’ perdeleri kırmızı ponpon kenar şeritleriyle tamamlayın.. Sürpriz bir görüntü yakalarsınız.

Geometrik desenleri karıştırarak da yapabilirsiniz. Çizgilileri kareli, ekoseli ve puantiyelilerle bir arada kullanmaktan çekinmeyin. Bu farklı desenleri bir arada tutabilmek için onları aynı renklerden seçin.

Geniş desenleri uzun kanatlı büzgülü perdelerde; orta boyuttakileri kısa perdeler, korniş ve pervazlarda; küçük desenleri ise vurgu parçalarında kullanın.

Renkli tül perdelerin üst kısımlarına ikiye kıvrılmış şeritleri belli aralıklarla dikin ve bir korniş çubuğuna asın. Bu tüller ışığı filtreler ve alacalı bir ışık etkisi oluşturur.

Beyazdan bisküvi ve toprak tonlarına uzanan nötr renkler, klasik veya modern mekanlarda sıkça başvurulan dekorasyon öğeleridir. Kumaşların üzerindeki kendinden kare ve çizgi kabartıları ve desenleri, düz yüzeye grafik bir katkı sağlar.

Pencerenizi dekore ederken döndürüp düğümlediğiniz dökümlü kumaşlar kullanın. Bu ince ve uzun kumaşı pencerenizin üzerindeki rustik boyunca devam ettirebilirsiniz.

Odanıza canlılık katmak için oranj-mavi; yeşil-pembe-kırmızı gibi zıt renklerin birlikteliğine başvurun.

Yumuşak pembe, lila, şeftali ve leylak tonları ise yatak odaları için güzeldir.

İhtişamlı ve lüks olsun istiyorsanız, yansıtma özelliği olan ve dokunma hissi uyandıran ipeklileri seçin. Kırmızı, mor, dore gibi renkler doğaları gereği gösterişlidir. Kadife, şönil ve saten sizin için ideal…

Taze ve modern olsun derseniz; mavi ve sarılardan, denizci şeritlerinden oluşan figüratif desenlere uzanan koton ve keten kumaşlar olabilir.

Eski dönem pencerelerin karakterlerini bozmamak için ise onları tümüyle örtmeyecek perde modelleri seçin. Mesela kavisli bir pencerenin en üstündeki bölümün kapanması gerekmez. Kornişinizi pencerenin üst kısmını açıkta bırakacak şekilde takın ve perdeyi bu yükseklikten itibaren sarkıtın.