Perakende satış hacmi yükseldi
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4.2 arttı.
Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.3, gıda dışı satışlarda yüzde 4.7, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2.7 artış gerçekleşti. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde yıllık bazda yüzde 12 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14.8, gıda dışı satışlar yüzde 12.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.5 yükseldi. Cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28.5, gıda dışı satışlar yüzde 28.9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 artış gösterdi.