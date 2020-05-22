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Pera Müzesi'nin sergileri dijital platforma taşındı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:12:00 -
Pera Müzesi'nin sergileri dijital platforma taşındı

İSTANBUL (AA) - Pek çok ünlü sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturan Pera Müzesi, sergilerinden önemli bir seçkiyi, YouTube kanalında sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Yayınlananlar arasında Frida Kahlo-Diego Rivera, Fernando Botero, Andy Warhol, Rembrandt, Goya ve Giorgio de Chirico sergileri yer alıyor.

Farklı dönemlerden ve coğrafyalardan ikonik isimleri bir araya getiren videolarda, sanatçıların yaşamı ve eserleriyle ilgili temel bilgilerin yanı sıra, üretimlerine etki eden toplumsal olaylar ve çalışma yöntemleri gibi az bilinen detaylar da bulunuyor.

Dizinin sonraki bölümlerinden Joan Miro 24 Mayıs, Yıldız Moran ise 31 Mayıs'ta Pera Müzesi YouTube kanalında yayınlanacak.


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