Pentagon'un kararına Ankara'dan ilk tepki
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarttığını açıklamasının ardından Ankara'dan ilk tepki geldi.18 Temmuz 2019 Perşembe 00:23
ABD'nin F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması sürecinin başladığını duyurmasının ardından Ankara'dan ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin programın dışında bırakılmasının adil olmadığını belirtti ve bu tek taraflı adımın meşru olmadığını ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın satırbaşları:
ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz.
Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır.
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