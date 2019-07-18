Pentagon'un kararına Ankara'dan ilk tepki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarttığını açıklamasının ardından Ankara'dan ilk tepki geldi.

ABD'nin F-35 programından Türkiye'nin çıkarılması sürecinin başladığını duyurmasının ardından Ankara'dan ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin programın dışında bırakılmasının adil olmadığını belirtti ve bu tek taraflı adımın meşru olmadığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın satırbaşları: ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz. Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.