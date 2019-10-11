Pentagon tüm dünyaya duyurdu: 3 bin asker gönderme kararı aldık

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Suudi Aramco Petrol Tesisi'ne 14 Eylül'de yapılan saldırıyla Riyad'ın günlük petrol üretim kapasitesinin yaklaşık yarısı durmuştu. Yemen'deki Houthi milisleri saldırıyı üstlenmiş ancak ABD ve Suudi Arabistan söz konusu olay için İran'ı suçlamıştı.

Pentagon bugün düzenlediği basın açıklamasında Suudi Arabistan'a 3 bin asker göndereceğini duyurarak şunları söyledi:

"3 bin asker ile iki avcı filosu, bir hava kuvvetleri sefer kanadı, iki Patriot Füze bataryası ve bir THAAD sistemini Suudi Arabistan'a gönderiyoruz."

Reuters geçtiğimiz ay yayınladığı bir haberinde Aramco'ya yönelik saldırıların ardından ABD'nin Suudi Arabistan'a bini aşkın asker göndereceğini yazmıştı. Pentagon ise Eylül ayındaki açıklamasında bir Patriot Füze Sistemi ile iki yüz destek personelini Suudi Arabistan'a göndereceğini duyurmuştu.

Aramco'ya saldırı

14 Eylül 2019 tarihinde Suudi Arabistan hava sahasına sızan çok sayıda drone, iki büyük petrol işleme tesisine saldırmış ve saldırıda petrol üretiminin yaklaşık 5,7 milyon varilini devre dışı bırakmıştı. Aramco, yapılacak çalışmalarla Kasım ayında tekrar tam kapasiteye döneceklerini duyurdu.

ABD ve Suudi Arabistan tarafından suçlanan Tahran, suçlamaları reddederken bölgedeki petrol yollarında güvenliği sağlamak için Suudi Arabistan da dahil olmak üzere geniş bir bölgesel koalisyon kurulmasını teklif etmişti.