Pentagon duyurdu: Ladin öldürüldü
Temmuz ayı başında öldürüldüğü iddia edilen Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin ile ilgili resmi açıklama geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ladin'in kesin olarak öldürüldüğünü duyurdu.23 Ağustos 2019 Cuma 16:53
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü haberini doğruladı
Mark Esper yaptığı açıklamada "Aldığım bilgiye göre Hamza bin Ladin öldü" ifadelerini kullandı.
Detay veremeyeceği belirten Esper, "Emin olmasaydım sizinle bu bilgiyi paylaşmazdım" dedi.
ABD medyası Ağustos ayının başında Hamza bin Ladin'in bir öldürüldüğünü iddia etmişti.
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