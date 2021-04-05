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Gündem ’Pencereden baktı’ kavgası! Yaralılar var
Gündem

’Pencereden baktı’ kavgası! Yaralılar var

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde pencereden bakma kavgasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 17:46:00 -

Antalya’da pencereden evin içerisine bakıldığı iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 530 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında yaşandı.

İddiaya göre, Fırat ve Arzu A. çifti evlerinde otururken Emircan Ç. ile soyismi öğrenilemeyen Mert isimli iki kişinin pencereden içeriye baktığını fark etti. Bunun üzerine taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Ardından iki şahıs, arkadaşlarını da çağırıp geri geldi, taş ve sopalarla karı kocayı darp etti.

Kavgada Fırat ve Emircan C. kafasından, Arzu A. da elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya devam eden şahısları biber gazıyla ayırdı. Yaralılar bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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